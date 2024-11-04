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Зеленский рассказал, как защитят украинцев от дронов и КАБов

Что поможет защитить украинцев от вражеских дронов и КАБов

сегодня, 21:05
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о наработках, позволяющих защитить граждан от вражеских дронов и КАБов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы страны.

Зеленский рассказал, как защитят украинцев от дронов и КАБов

Фото портал "Комментарии"

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня же провел Ставку. “В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия”, — сказал он.

По его словам, поможет противодействовать враждебным обстрелам усиления мобильных огневых групп, внедрение реальной практики сбивания "шахедов" дронами и развитие сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб. “Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины в соответствующем оборонном пункте”, — отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия использует примерно в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать.

Также рассказал Владимир Зеленский и о решении неотложного вопроса — обеспечении украинских военных оружием. “Сегодня было много вопросов по увеличению производства нашего оружия – прежде всего это дроны и ракеты. Увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочные возможности производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств. Соответствующие поручения дал и министру обороны, и на Ставке”, – сообщил он.

По его словам, рассмотрели 3-5-летние контракты, предлагаемые украинским производителям дронов стратегического уровня. Зеленский убежден, что нужен длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей.



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