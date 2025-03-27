Зеленский рассказал, как Трамп может закончить войну за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп может выполнить свое обещание и закончить войну в Украине за 24 часа. По словам Зеленского, президенту США для этого следует принять Украину в НАТО.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью для представителей Европейского вещательного союза рассказал, как Дональд Трамп может завершить войну в Украине. Как поясняет президент, членство Украины в НАТО будет означать надежные гарантии безопасности, а также станет путем к окончанию войны.

"Самый дешевый, самый быстрый, самый гарантированный и точно не хрупкий. Если Америка решит Украину взять в НАТО, то это можно будет засчитать, что Трамп сделал за 24 часа то, о чем он когда-то говорил. Мне кажется, это в его руках", — сказал Зеленский.

Однако президент считает, что Трамп не готов к таким действиям, несмотря на возможность выполнить обещание по поводу войны в Украине.

"Я думаю, что это лучшие гарантии безопасности — НАТО. Но проблема в том, что Соединенные Штаты Америки не готовы к этому шагу", — добавил Зеленский.

Трамп в 2023 году заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа. Впоследствии американский политик повторил эти слова еще несколько раз во время предвыборной кампании. Кроме того, в некоторых случаях Трамп говорил, что закончит войну еще до инаугурации, то есть до 20 января 2025 года. После того как он стал президентом, риторика Трампа несколько изменилась, а в заявлениях начали звучать слова о "сложных" переговорах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка выяснила, когда Россия планирует закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал виновного в войне в Украине и дал новое обещание.