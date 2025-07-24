Зеленский рассказал, как Россия "ответила" на предложение прекратить огонь

Российская Федерация в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, 23 июля во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали: жилые дома и "Привоз" в Одессе; многоэтажки в Черкассах; энергетическую инфраструктуру Харьковской области; спортзал университета в Запорожье.

Также под удар попали Донецкая, Сумская и Николаевская области.

В общем, как рассказал Владимир Зеленский, террористы применили: 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды"; четыре ракеты.

"И каждую ночь Россия выбирает города и громады, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, в Харьковской области погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах", — добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что враг продолжает террор и блокирует дипломатию, в связи с чем заслуживает еще большего санкционного давления со стороны Запада, а также украинские удары по логистике и военным объектам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города огонь охватил рынок "Привоз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



