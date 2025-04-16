Зеленский рассказал, где Украина будет брать оружие для обороны

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 40% применяемого на фронте оружия произведено в Украине.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины рассказал, что отметил наградами работников украинского оборонно-промышленного комплекса.
Глава Украины подчеркнул, что Украине всегда потребуется свое сильное оружие, чтобы сохранить свое сильное Украинское государство.
Напомним, российские войска, как писал портал "Комментарии", продолжают обстреливать территорию Украины. Украинские чиновники отмечают, что Россия усилила обстрелы, а от вражеских ударов гибнут гражданские люди. По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в марте 2025 атаки со стороны РФ значительно усилились.
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими обстрелами Кремль стремится склонить украинцев к "миру любой ценой". Чтобы достичь цели, Россия не останавливается — лишь в течение прошлой недели враг выпустил по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.
В частности, в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, в том числе 9 детей, а более 60 получили ранения.
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