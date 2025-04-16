Зеленский рассказал, где Украина будет брать оружие для обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 40% применяемого на фронте оружия произведено в Украине.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины рассказал, что отметил наградами работников украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Более 40% всего оружия, которое применяется на фронте для обороны Украины, произведено в Украине. И тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность — самостоятельно и вместе с партнерами. Спасибо всем работникам наших оборонных производств за вашу работу", — заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что Украине всегда потребуется свое сильное оружие, чтобы сохранить свое сильное Украинское государство.

"Украине всегда потребуется собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские войска, как писал портал "Комментарии", продолжают обстреливать территорию Украины. Украинские чиновники отмечают, что Россия усилила обстрелы, а от вражеских ударов гибнут гражданские люди. По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в марте 2025 атаки со стороны РФ значительно усилились.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими обстрелами Кремль стремится склонить украинцев к "миру любой ценой". Чтобы достичь цели, Россия не останавливается — лишь в течение прошлой недели враг выпустил по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.

В частности, в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, в том числе 9 детей, а более 60 получили ранения.



