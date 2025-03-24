Зеленский рассказал, что оказалось в эпицентре вражеского обстрела в Сумах

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Кречмаровская Наталия
В понедельник, 24 марта, российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Вражеский обстрел прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Фото портал "Комментарии"
По его словам, в Сумах продолжается спасательная операция. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены все необходимые службы: ГСЧС Украины, Национальная полиция, медицинские, коммунальные службы.
Глава Украины поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто спасает жизнь украинцев. Также Зеленский прокомментировал очередной террор оккупантов.
Напомним, что вопрос передачи Соединенным Штатам Америки украинских полезных ископаемых стороны обсуждают не одну неделю. Предполагалось, как писал портал "Комментарии", подписание рамочного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Затем президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в соглашении.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Трамп о соглашении по украинским ископаемым.
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