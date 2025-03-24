Зеленский рассказал, что оказалось в эпицентре вражеского обстрела в Сумах

В понедельник, 24 марта, российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Вражеский обстрел прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в Сумах продолжается спасательная операция. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены все необходимые службы: ГСЧС Украины, Национальная полиция, медицинские, коммунальные службы.

"Очень много пострадавших — по состоянию на данный момент известно о почти 90 пострадавших людях, 17 детей среди них. В эпицентре — школа, жилые дома. К счастью, дети в школе были в укрытии", — рассказал Зеленский.

Глава Украины поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто спасает жизнь украинцев. Также Зеленский прокомментировал очередной террор оккупантов.

"Каждый такой день, все ночи с российскими ракетами и дронами против нашей страны, каждые сутки войны — это потери, это боль, это разрушения, которых Украина никогда не хотела. Войну принесли из России, и именно в Россию нужно войну выталкивать — именно их нужно принуждать к миру, именно на них нужно давить, чтобы была безопасность", — заявил он.

Напомним, что вопрос передачи Соединенным Штатам Америки украинских полезных ископаемых стороны обсуждают не одну неделю. Предполагалось, как писал портал "Комментарии", подписание рамочного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Затем президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в соглашении.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал заявление Трамп о соглашении по украинским ископаемым.



