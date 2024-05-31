Зеленский рассказал, чего ожидает после разрешения Байдена бить по РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил от военных информацию о разрешении США на удары по территории России. Об этом он заявил во время пресс-конференции на третьем саммите Украина – Северная Европа.

Владимир Зеленский

Как отметил Зеленский о получении такого разрешения, он узнал сегодня утром. При этом он отказался раскрывать все детали этого события.

При этом президент назвал решение Вашингтона об использовании предоставленного оружия для нанесения ударов по территории России значимым шагом вперед. Он подчеркнул, что это позволит Украине лучше защищать жителей приграничных территорий.

Зеленский подчеркнул, что теперь хочет увидеть, как все будет происходить на практике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американские СМИ сообщили о том, что в четверг поздно вечером в Белом доме приняли решение о том, чтобы разрешить Украине избивать по территории России американским оружием. Однако это модно делать исключительно для защиты Харьковской области. Также отмечается, что Байден принял такое решение под давлением. По информации СМИ, первые удары по территории РФ могут быть нанесены в ближайшее время. Возможно, речь идет даже о часах.

При этом в России заявили, что им ничего не известно о решении Байдена и его разрешении украинцам избивать по территории РФ. При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что речь идет об эскалации.

Кроме того, Дмитрий Меведев традиционно пригрозил ядерной войной из-за решения Байдена. Он призвал понять, что Россия действительно может ударить по Украине, а также некоторым странам НАТО ядерным оружием.



