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Зеленский раскрыл темпы мобилизации в Украине: сколько ежемесячно попадает в ряды ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что Украина "много" люди мобилизует на войну против России.

сегодня, 16:20
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Автор:
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 2024 года Украина мобилизовала в ряды ВСУ около 30 тыс. людей ежемесячно. Таким образом, Зеленский возразил на критику Запада, что Украина не спешит с мобилизацией во время войны.

Зеленский раскрыл темпы мобилизации в Украине: сколько ежемесячно попадает в ряды ВСУ

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что Россия увеличивает численность своей армии, что может представлять опасность не только для Украины, но и для Европы в целом. В качестве примера президент объясняет, что математика не выглядит хорошо для Европы. По его словам, у России есть 220 бригад, примерно 3500-5000 человек каждая, тогда как у Украины — 110 бригад, а в Европе только 80.

"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована", – указывает Зеленский.

Зеленский отверг критику, что Украина медленно проводит мобилизацию и теряет позиции. Как объясняет президент, Украина мобилизовала в прошлом году 30 тыс. людей ежемесячно. "Это было, я думаю, много", говорит Зеленский и подчеркивает, что западный пессимизм в этом вопросе неуместен.

Также Зеленский отметил, что Путин не понимает все детали и верит в победу России. По словам президента, российский диктатор ссылается на данные разведки, свидетельствующие о том, что российский лидер не получает информацию от своего ближайшего окружения.

"Никто не хочет портить ему настроение, его боятся", — объяснил Зеленский и добавил, что в окружении Путина нарастает недовольство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на контракты на 1 миллион гривен для добровольцев в возрасте 18-24 лет.

Также "Комментарии" писали о рейтинге крупнейших армий мира по численности войск.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/02/12/ukraines-president-fears-donald-trump-is-keeping-him-out-of-the-loop
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