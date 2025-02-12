Зеленский раскрыл темпы мобилизации в Украине: сколько ежемесячно попадает в ряды ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 2024 года Украина мобилизовала в ряды ВСУ около 30 тыс. людей ежемесячно. Таким образом, Зеленский возразил на критику Запада, что Украина не спешит с мобилизацией во время войны.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что Россия увеличивает численность своей армии, что может представлять опасность не только для Украины, но и для Европы в целом. В качестве примера президент объясняет, что математика не выглядит хорошо для Европы. По его словам, у России есть 220 бригад, примерно 3500-5000 человек каждая, тогда как у Украины — 110 бригад, а в Европе только 80.

"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована", – указывает Зеленский.

Зеленский отверг критику, что Украина медленно проводит мобилизацию и теряет позиции. Как объясняет президент, Украина мобилизовала в прошлом году 30 тыс. людей ежемесячно. "Это было, я думаю, много", говорит Зеленский и подчеркивает, что западный пессимизм в этом вопросе неуместен.

Также Зеленский отметил, что Путин не понимает все детали и верит в победу России. По словам президента, российский диктатор ссылается на данные разведки, свидетельствующие о том, что российский лидер не получает информацию от своего ближайшего окружения.

"Никто не хочет портить ему настроение, его боятся", — объяснил Зеленский и добавил, что в окружении Путина нарастает недовольство.

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