Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вместо "режима тишины", которую обещал Владимир Путин в 30-часовом "пасхальном перемирии", наоборот, увеличила интенсивность боевых действий, в том числе обстрелов и использования дронов.

Зеленский и Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил о ситуации с так называемым "пасхальным перемирием" Путина по состоянию на 12:00 20 апреля. По словам президента, Россия нарушает свое же "перемирие".

"Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10-ти утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", — сообщил Зеленский.

По его словам, наиболее активные действия армии РФ происходят на Покровском и Северском направлениях. В общей сложности с 00:00 до 12:00 10 апреля произошло 26 российских штурмовых действий.

Зеленский считает, что Путин не контролирует собственную армию, или же его заявление о "пасхальном перемирии" оказалось пиар-акцией.

"Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа", — пояснил президент.

В итоге Зеленский призвал давить на Россию, чтобы Путин пошел на полное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней после Пасхи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны объяснил, почему Путин предложил "пасхальное перемирие".

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ сделали заявление о соблюдении "пасхального перемирия".