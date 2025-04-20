Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вместо "режима тишины", которую обещал Владимир Путин в 30-часовом "пасхальном перемирии", наоборот, увеличила интенсивность боевых действий, в том числе обстрелов и использования дронов.
Зеленский и Путин. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил о ситуации с так называемым "пасхальным перемирием" Путина по состоянию на 12:00 20 апреля. По словам президента, Россия нарушает свое же "перемирие".
По его словам, наиболее активные действия армии РФ происходят на Покровском и Северском направлениях. В общей сложности с 00:00 до 12:00 10 апреля произошло 26 российских штурмовых действий.
Зеленский считает, что Путин не контролирует собственную армию, или же его заявление о "пасхальном перемирии" оказалось пиар-акцией.
В итоге Зеленский призвал давить на Россию, чтобы Путин пошел на полное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней после Пасхи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны объяснил, почему Путин предложил "пасхальное перемирие".
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ сделали заявление о соблюдении "пасхального перемирия".
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