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Зеленский раскритиковал США из-за слабости

Владимир Зеленский считает, что благодаря слабой реакции США Путин будет продолжать войну в Украине.

сегодня, 20:55
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, умалчивающие российские преступления на войне в Украине, в частности, недавний удар по Кривому Рогу, проявляют слабость и подстрекают Россию продолжать войну.

Зеленский раскритиковал США из-за слабости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил благодарность странам, которые не закрыли глаза и выразили четкую позицию по поводу неприятия российского террора. По его словам, умолчание российских преступлений только подпитывает российского диктатора Владимира Путина продолжать военную агрессию. Президент назвал такую позицию слабой.

"Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, — это неправильно, это опасно. Это только подстрекает отбросов в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства", — сказал Зеленский.

Президент призвал давить на Россию, чтобы наказать за военные преступления и убийства людей во время войны в Украине.

"Россия должна отвечать за все содеянное, и надо на них там давить — действительно давить, не тратить попусту время в пустых разговорах, — чтобы эту войну закончить", — сказал Зеленский.

В своем заявлении президент не указал конкретно США. Однако недавно раскритиковал посолку США в Украине за слабую реакцию на удар России по Кривому Рогу. По словам президента, американская дипломат даже не смогла сказать, что именно российская ракета убила детей. Также не было реакции на удар по Кривому Рогу от администрации президента США и самого Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего, что он может закончить войну в Украине и ведет переговоры с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в полиции показали первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу.

Также "Комментарии" писали, что в США готовятся самые масштабные протесты против Трампа.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13794
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