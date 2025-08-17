Зеленский прямо ответил Трампу относительно территориальных уступок Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, предположив, что для окончания войны Киев должен отказаться от части территорий в пользу России. По словам Зеленского, такая ситуация невозможна из-за Конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе прокомментировал заявления об обмене территориями или определенные уступки украинских земель, в частности, предусматривающие полную отдачу Донецкой области.

"Россия все еще не добилась успеха в Донецкой области, Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей", — объяснил президент вопрос территориальных уступок.

По словам Зеленского, вопрос о территориях можно обсудить только в случае трехсторонней встречи с Путиным, а также президентом США Дональдом Трампом. Однако президент подчеркнул, что не видит сигналов из Кремля по поводу его встречи с Путиным.

Также Зеленский добавил, что переговоры могут начаться только по линии фронта без условий об обмене территориями.

"Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия столкновения – это лучшая линия для переговоров. И европейцы это поддерживают, и мы благодарны всем", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал Украине условие, которое закончит войну, а именно отдать часть территорий России.

Также "Комментарии" писали, что военные отреагировали на план Путина для Трампа об окончании войны в Украине, предусматривающий территориальные уступки.