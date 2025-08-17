Зеленский прямо ответил Трампу относительно территориальных уступок Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, предположив, что для окончания войны Киев должен отказаться от части территорий в пользу России. По словам Зеленского, такая ситуация невозможна из-за Конституции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе прокомментировал заявления об обмене территориями или определенные уступки украинских земель, в частности, предусматривающие полную отдачу Донецкой области.
По словам Зеленского, вопрос о территориях можно обсудить только в случае трехсторонней встречи с Путиным, а также президентом США Дональдом Трампом. Однако президент подчеркнул, что не видит сигналов из Кремля по поводу его встречи с Путиным.
Также Зеленский добавил, что переговоры могут начаться только по линии фронта без условий об обмене территориями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал Украине условие, которое закончит войну, а именно отдать часть территорий России.
Также "Комментарии" писали, что военные отреагировали на план Путина для Трампа об окончании войны в Украине, предусматривающий территориальные уступки.