Зеленский прямо ответил Трампу относительно территориальных уступок Украины
Зеленский прямо ответил Трампу относительно территориальных уступок Украины

Владимир Зеленский пояснил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей.

17 августа 2025, 19:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, предположив, что для окончания войны Киев должен отказаться от части территорий в пользу России. По словам Зеленского, такая ситуация невозможна из-за Конституции Украины.

Зеленский прямо ответил Трампу относительно территориальных уступок Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе прокомментировал заявления об обмене территориями или определенные уступки украинских земель, в частности, предусматривающие полную отдачу Донецкой области.

"Россия все еще не добилась успеха в Донецкой области, Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей", — объяснил президент вопрос территориальных уступок.

По словам Зеленского, вопрос о территориях можно обсудить только в случае трехсторонней встречи с Путиным, а также президентом США Дональдом Трампом. Однако президент подчеркнул, что не видит сигналов из Кремля по поводу его встречи с Путиным.

Также Зеленский добавил, что переговоры могут начаться только по линии фронта без условий об обмене территориями.

"Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия столкновения – это лучшая линия для переговоров. И европейцы это поддерживают, и мы благодарны всем", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал Украине условие, которое закончит войну, а именно отдать часть территорий России.

Также "Комментарии" писали, что военные отреагировали на план Путина для Трампа об окончании войны в Украине, предусматривающий территориальные уступки.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15656
