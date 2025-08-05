Зеленский провел важный разговор с Трампом: что за кулисами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

"Ключевое – это прекращение войны. Мы полностью поддерживаем идею честного и продолжительного мира.

Россия затягивает войну, а США готовят давление

По словам президента, война уже могла бы завершиться, если бы не системное затягивание со стороны Москвы. Именно поэтому одной из главных тем обсуждения стали санкции против РФ.

Также стороны обменялись оценками ситуации на поле боя. Зеленский заверил, что Трамп полностью проинформирован о последних жестоких ракетных ударах по Киеву и другим городам Украины.

Более миллиарда долларов на оружие для Украины

Отдельно Зеленский поблагодарил партнеров из НАТО — Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании — за совместное решение профинансировать поставки американского оружия более чем на миллиард долларов.

Готовится историческое соглашение по дронам

Среди двусторонних проектов Зеленский отметил соглашение между Украиной и США о производстве и совместном использовании дронов. Проект документа уже подготовила украинская сторона, и готовится к обсуждению.

"Это может стать одним из сильнейших соглашений между нашими странами", — заявил президент, поблагодарив "каждое американское сердце, которое поддерживает Украину".





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что, несмотря на широкое санкционное давление и международную изоляцию, Россия сможет продолжать войну против Украины еще по меньшей мере три года — именно такой тревожный прогноз обнародовало влиятельное американское издание Foreign Policy.