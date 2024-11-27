Зеленский провел важный разговор с Рютте: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поговорили об усилении украинской ПВО и глобальных рисках союза РФ, Ирана и КНДР.

Зеленский поговорил с Рютте. Фото из открытых источников

Сообщается, что Владимир Зеленский поблагодарил Марка Рютта за организацию по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина – НАТО. На нем украинская сторона представила подробную информацию о применении Россией новой баллистической ракеты по Днепру.

Отмечается, что 3 и 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украина рассчитывает на поддержку передачи средств ПВО, способных перехватывать российские ракеты нового типа. Список систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении в странах Альянса, Украина передала партнерам.

В разговоре с генсеком НАТО глава государства подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в Альянс и продолжить оборонное сотрудничество со странами блока.

Владимир Зеленский и Марк Рютте также обсудили глобальные риски, создаваемые союзом РФ, Ирана и КНДР. В частности, то, что Россия в обмен на оружие передает свои современные военные технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Отмечается, что настроения русских банков заметно поменялись за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отражают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и пленив группу россиян.