Зеленский прокомментировал территориальные уступки, которые обсуждали в Джидде

В начале недели Украина провела переговоры с Соединенными Штатами Америки о путях завершения войны в Украине. Возникали опасения по поводу того, какие вопросы обсуждали в Джидде. Американская сторона сообщала, что Украине следует идти на территориальные уступки. А с украинской стороны звучали заявления, что США не принуждают Украину к территориальным уступкам.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. По его словам, во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос о территориях. При этом вопрос не был включен в повестку дня встречи.

Украинский президент отметил, что "американская сторона вдается в детали и суть". В качестве примера Зеленский привел оккупированный россиянами город в Запорожской области – Энергодар.

"Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС, – ред.), а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый трудный после вопроса установления режима тишины", – сказал глава Украины.

Также украинский президент подчеркнул, что все партнеры знают позицию Украины никогда не признавать оккупированные территории российскими.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", отметил необходимость давления на РФ в вопросе установления режима прекращения огня и обеспечения мира.

Зеленский напомнил, что американская сторона предложила начать безусловное прекращение огня. По словам президента, в период тишины можно было бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к таким шагам.