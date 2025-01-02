logo

BTC/USD

97137.21

ETH/USD

3443.94

LTC/USD

104.73

USD/UAH

42.45

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский прокомментировал ситуацию с дезертирством в армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский прокомментировал ситуацию с дезертирством в армии

Президент признал, что в 2024 году стало больше дезертирства

сегодня, 23:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В 2024 году увеличилось количество случаев самовольного ухода из части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал ситуацию с дезертирством в армии

Зеленский прокомментировал дезертирство. Фото из открытых источников

В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться.

"Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, дезертирство в армии связано с тем, что солдаты устают от продолжительной войны.

"Когда люди устают, нужно увеличение ротаций. Благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы", — добавил президент.

Как известно, из многих новых бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w-EgGFY-xeA
Теги:

Новости

Все новости