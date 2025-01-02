Зеленский прокомментировал ситуацию с дезертирством в армии

В 2024 году увеличилось количество случаев самовольного ухода из части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал дезертирство. Фото из открытых источников

В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться.

"Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, дезертирство в армии связано с тем, что солдаты устают от продолжительной войны.

"Когда люди устают, нужно увеличение ротаций. Благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы", — добавил президент.

Как известно, из многих новых бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.

