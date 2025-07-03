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Зеленский прокомментировал продолжающийся разговор Трампа и Путина

Зеленский говорит, что у Трампа нет общих идей с Путиным

3 июля 2025, 18:18
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Лиля Воробьева

Президент Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен прокомментировал телефонный разговор президента США и российского диктатора Путина. Которая, по словам представителей Кремля, уже продолжается.

Зеленский прокомментировал продолжающийся разговор Трампа и Путина

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я не знаю. Я не уверен, что у Трампа и Путина много общих идей" – Зеленский по поводу телефонного звонка Трампа и Путина

Также украинский президент отметил, что в России принимает решение только Путин, поэтому для остановки огня необходима встреча лидеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером . Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры как с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время выступления на предпринимательском форуме заявил сам президент России.

Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия прошла сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для продвижения на американский рынок", — заявил Путин.

  В свою очередь президент США Дональд Трамп также подтвердил, что в его расписании предусмотрен разговор с Путиным.

"В 10:00 утра буду говорить с президентом России Путиным", — написал Трамп на своей странице в соцсети.

 



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