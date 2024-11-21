Зеленский прокомментировал обстрел Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в честь Дня Достоинства и Свободы и прокомментировал произошедшие сегодня утром ракетные удары по Украине.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.

Боится настолько, что применяет новые ракеты. И ищет по миру, где еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", – подчеркнул президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоград). . В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.

Читайте также: Днепр под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара. Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. Детальнее – по ссылке.