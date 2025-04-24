logo

BTC/USD

92646.21

ETH/USD

1752.08

LTC/USD

81.56

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский прокомментировал нарушение РФ перемирия
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский прокомментировал нарушение РФ перемирия

Президент Украины призвал продолжать давление на захватчиков

сегодня, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз сорвала возможность прекращения огня, нарушив договоренности о "пасхальном перемирии" и возобновив агрессивные действия сразу после праздников. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Зеленский прокомментировал нарушение РФ перемирия

Фото: 24 Канал

"В этом году на Пасху была возможность настоящего перемирия. Мы соблюдали режим тишины, отвечая на него зеркально. Но после праздников Россия вернулась к своей привычной тактике — новые обстрелы, новые атаки на фронте, удары по городам и гражданской инфраструктуре", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала отсутствие желания к миру, а потому международное давление на Кремль должно быть усилено.

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество, в частности государства G20, активизировали усилия по прекращению войны. Мы ожидаем реального лидерства в защите человеческой жизни, а не только заявлений. Это должно быть давление ради мира", — добавил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется ни от какой инициативы, которая ведет к прекращению боевых действий на справедливых условиях. Он также поблагодарил ЮАР за посредническую роль и готовность поддерживать дипломатические усилия для достижения мира.

Ранее спикеры сил обороны также подтверждали рост активности врага на Сумском, Харьковском и Донбасском направлениях именно после завершения пасхальных дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США не потерпят недобросовестных переговоров по прекращению войны или нарушению обязательств по перемирию в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости