Зеленский прокомментировал нарушение РФ перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз сорвала возможность прекращения огня, нарушив договоренности о "пасхальном перемирии" и возобновив агрессивные действия сразу после праздников. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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"В этом году на Пасху была возможность настоящего перемирия. Мы соблюдали режим тишины, отвечая на него зеркально. Но после праздников Россия вернулась к своей привычной тактике — новые обстрелы, новые атаки на фронте, удары по городам и гражданской инфраструктуре", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала отсутствие желания к миру, а потому международное давление на Кремль должно быть усилено.

"Сегодня чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество, в частности государства G20, активизировали усилия по прекращению войны. Мы ожидаем реального лидерства в защите человеческой жизни, а не только заявлений. Это должно быть давление ради мира", — добавил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется ни от какой инициативы, которая ведет к прекращению боевых действий на справедливых условиях. Он также поблагодарил ЮАР за посредническую роль и готовность поддерживать дипломатические усилия для достижения мира.

Ранее спикеры сил обороны также подтверждали рост активности врага на Сумском, Харьковском и Донбасском направлениях именно после завершения пасхальных дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США не потерпят недобросовестных переговоров по прекращению войны или нарушению обязательств по перемирию в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.