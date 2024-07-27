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Зеленский призвал командиров беречь жизни солдат

Президент заявил, что солдаты – не затратный материал

сегодня, 20:28
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к командирам и призвал их беречь солдат.

Зеленский призвал командиров беречь жизни солдат

Зеленский рассказал о защите жизни солдат. Фото из открытых источников

Об этом Владимир Зеленский сказал на ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

Президент подчеркнул, что поддержка и защита украинских воинов – это тоже оружие. Зеленский заявил, что каждый командир должен помнить, что солдаты – не затратный материал.

Глава государства отметил, что Украина должна делать все для защиты жизни и здоровья украинских военных.

По его словам, защита государства — это двустороннее движение, а потому защищающие Украину должны знать, что государство защищает их. По его словам, в этом разница между украинцами и оккупантами.

"Россия пренебрегает своими людьми, не борется за их выживание. Украина должна делать все для защиты жизни, прежде всего жизни и здоровья своих воинов", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в коммуникации с Республиканской партией США украинским властям очень важно демонстрировать готовность к переговорам с Россией и завершению войны, считает эксперт-международник Владислав Фарапонов. "Не исключено, что это могло быть скрыто содержание разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом или же предложена тема для обсуждения на этапе подготовки разговора", — заявил Владислав Фарапонов. Эксперт-международник отметил, что не секрет, что сейчас Трамп не хочет слышать, почему сложно или невозможно завершить войну в Украине, а он хочет слышать, что Зеленский рассматривает варианты завершения войны.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-pershomu-shorichnomu-mizhnarodnomu-kong-92385
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