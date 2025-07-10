Зеленский призвал действовать: просит Запад лишить Путина двух союзников

Из года в год российский диктатор Владимира Путин делает ставку на две вещи в войне против Украины – террор и зиму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Путин имеет только двух настоящих "союзников" — террор и зиму. Мы должны реагировать на оба", — высказался Владимир Зеленский.

На конференции по восстановлению Украины президент подчеркнул важность инвестиций в сектор энергетики, который Россия пытается поразить каждую зиму.

"На этой конференции представлено более 500 компаний. Готовы к подписанию около 200 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро. Все это должно быть полностью реализовано. И, пожалуйста, давайте также сосредоточимся на энергетике", — заявил он.

В ходе этого же выступления Владимир Зеленский отметил, что для восстановления Украины нужен подход в стиле "Плана Маршалла" и коалиция с четким лидерством.

"Мы знаем, что Россия уничтожила и мы знаем, что потребуется, чтобы отстроить Украину, украинских людей, наши жизни. Систематический подход нужен, коалиция с четким лидерством стран и компаний, которые могут возглавить и привести за собой других. И нам также нужен четкий план восстановления", — отметил украинский лидер.

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Последствия вражеской атаки зафиксированы в шести районах столицы — Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском.



