Зеленский призвал действовать: просит Запад лишить Путина двух союзников

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Кравцев Сергей
Из года в год российский диктатор Владимира Путин делает ставку на две вещи в войне против Украины – террор и зиму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
На конференции по восстановлению Украины президент подчеркнул важность инвестиций в сектор энергетики, который Россия пытается поразить каждую зиму.
В ходе этого же выступления Владимир Зеленский отметил, что для восстановления Украины нужен подход в стиле "Плана Маршалла" и коалиция с четким лидерством.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 июля оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела в городе повреждения, пожары, многие районы столицы окутаны в дыму, есть пострадавшие и погибшие.
Последствия вражеской атаки зафиксированы в шести районах столицы — Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском.