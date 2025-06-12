Зеленский призвал быть реалистами в войне: как предлагает ее закончить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны оказывают давление на Россию, чтобы вынудить ее закончить войну. По его словам, Путин захочет сам завершить войну, если будет усилено санкционное давление на Россию. Однако такие страны как Китай, Бразилия и Индия не соблюдают правила.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский через видеосвязь выступил на 20-м форуме GLOBSEC, где призвал мир поддержать санкции против России, и заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну.

"Нам следует быть реалистами по отношению к тем, кто принес войну в Европу. Россию нельзя склонить к миру увещеваниями. Но есть формы давления, способные повредить тем, кто за этим стоит. Я прошу вас поддержать серьезное усиление санкций против России", — сказал Зеленский.

Президент считает, что значительное сокращение финансовых возможностей и нефтяных доходов, заставит Москву говорить более миролюбиво. По его словам, сейчас существуют лазейки, по которым Россия продолжает получать доходы, а политическая изоляция не всегда работает.

"Политическая изоляция – это когда все четко соблюдают правила. А правила – что не только Европа, но и Глобальный Юг: Китай, Бразилия, Индия и т.д. – не занимаются с Россией экономическими отношениями, не балансируют между нами и Россией, а заставляют Россию прекратить огонь. По крайней мере, сделать первый шаг к окончанию войны", — добавил Зеленский.

По словам Зеленского, от этих стран нет давления на Россию и вовлечение в мирный процесс для окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился к Трампу с вариантом, который поможет закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине.