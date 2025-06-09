Зеленский признался, что Путин может победить на войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может одержать победу в войне против Украины. По словам президента, чтобы этого не допустить, нужно поднять давление на Россию и усилить помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью ABC News оценил шанс Путина победить на войне в Украине. Как отметил президент, такой вариант возможен, ведь российский диктатор не готов к мирному процессу и будет пытаться воевать как можно дольше.

"Путин может победить только при очень-очень длительной, многолетней войне. Путин — это маньяк, с которым не нужно ни о чем говорить. Его нужно изолировать от людей", — сказал Зеленский.

Однако Зеленский объясняет, что Путин может согласиться окончить войну, если Соединенные Штаты и Европейский Союз объединят свои силы и усилят давление на Россию. Еще одним дополнительным условием президент называет военную помощь Украине, а также гарантии безопасности, чтобы война не началась снова в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского раскрыли планы России на 2026 год, предусматривающие оккупацию 10 крупных городов Украины. Согласно данным украинской разведки, за следующие полтора года Россия хочет захватить всю левобережную Украину, а также Одесскую и Николаевскую области.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский в этом же интервью для ABC News рассказал о коварном шаге Трампа, который стоит сотен жизней. Оказалось, что Соединенные Штаты перебросили 20 тысяч ракет для сбивания "шахедов" на Ближний Восток, несмотря на то, что их ожидала получить Украина, о чем Киев договорился еще с предыдущим министром обороны США Остином.