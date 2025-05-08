Зеленский присвоил звание Героя Украины Малюку, «Мадяру» и другим: список

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Малюку. Соответствующий указ опубликовали на сайте президента:

Фото: коллаж портала "Комментарии"

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малюку Василию Васильевичу.

Кроме главы СБУ, президент присвоил звание Героя Украины еще ряду людей :

- сержанту 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Павлу Петриченко (посмертно);

- главе СБУ генерал-лейтенанту Василию Малюку;

- полковнику Игорю Пархоменко;

- полковнику Павлу Розлачу;

- подполковнику Сергею Рощину;

- командиру 414 отдельной бригады БПС "Птицы Мадяра" майору Роберту Бровди;

- лейтенанту Андрею Кияненко;

- младшему лейтенанту Александру Гарану;

- сержанту (посмертно) Владимиру Тодору;

- старшему солдату Александру Кандаурову (посмертно);

- старшему солдату Анатолию Тегзи (посмертно).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Верховной Раде происходит "странная" ситуация. По его словам, в сессионном зале народные депутаты голосуют обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении Героев Украины украинским защитникам.

"Уже посмертно. И кто не голосует за это? Марьяна Безуглая. Ну вот так, не хочется ей или как. Потому что это неважно, правда", — отметил Гончаренко.

На это обвинение Безуглая отреагировала лично и объяснила, почему никогда не голосует за присвоение звания Герой Украины.

"Не голосую за обращение к Президенту от народных депутатов о присвоении звания Героя Украины, потому что не знаю этих людей, которых подают нардепы в своих письмах и не могу видеть, был ли там героический поступок. Сам факт гибели защитника не является автоматическим основанием для присвоения статуса!" – объяснила Безуглая.