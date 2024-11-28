Зеленский: преодолеть последствия удара будет труднее, Россия использовала новую тактику

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар России по Украине.

Ракетный удар

По его словам, с утра уже были доклады командующего Воздушными силами, министры внутренних дел и энергетики относительно последствий российского удара.

"Мишень – наша энергетика. В общей сложности около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", — сообщил Зеленский.

Президент сообщил, что во всех областях, где это нужно, вовлечены необходимые силы. Максимально работают энергетики и все службы, чтобы вернуть нормальность жизни, чтобы помочь людям. Также, по его словам, развернуты пункты несокрушимости. Спасибо каждому и каждому, кто сейчас помогает и выполняет свою работу по восстановлению

Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами. В частности, в Ровенской области более 280 тыс. абонентов остались без электроэнергии Также есть проблемы с водоснабжением. В Луцке было несколько прилетов. В части города отключены электроснабжение, электротранспорт не работает. В Николаеве из-за отключения света не работают троллейбусы, трамваи и учебные заведения. Также известно, что РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры во Львовской и Ивано-Франковской области.



