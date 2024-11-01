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Зеленский предусмотрел судьбу войск КНДР на войне в Украине

Владимир Зеленский рассказал, как могут спастись солдаты из Северной Кореи на войне в Украине.

сегодня, 09:15
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует смерть для северокорейских военных, которые вступят в войну против украинских сил. По словам президента, солдаты КНДР смогут выжить, если попадут в плен, после чего их обменяют на украинских пленников в РФ.

Зеленский предусмотрел судьбу войск КНДР на войне в Украине

Северокорейские солдаты. Фото: KCTV

Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS рассказал о судьбах войск КНДР на войне в Украине. По его словам, солдаты из Северной Кореи уже находятся в Курской области. Они еще не были вовлечены в прямое противостояние против украинских военных, но, как говорит президент, это "вопрос уже в днях, а не в месяцах".

Зеленский отметил, что россияне будут использовать войска КНДР на войне в Украине как пушечное мясо и эти солдаты погибнут во время боев.

"Они применят эти войска, безусловно, эти люди погибнут. Безусловно они попытаются делать все, чтобы погибало больше северокорейских военных. Они их будут толкать вперед", — сказал президент.

По словам Зеленского, если северокорейские военные попадут в плен, Украина сохранит им жизнь и использует для обмена. Как пояснил президент, Украина, в отличие от России, уважает международное право и не будет пытать пленных.

"Прежде всего, если можно будет их взять в плен – брать в плен. Ведь для нас самое главное – возвращать своих пленных… И второе – это то, что делают с врагом. Защищать свою жизнь путем уничтожения врага – это правило этой войны", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал бои в Курской области "конкретной пощечиной" для Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Южной Корее объяснили мотивацию Ким Чен Ына отправлять свои войска на войну в Украину.



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