Зеленский предупредил украинцев: РФ бьет по энергетике

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, главной темой которого стали технологические вопросы. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на социальные сети главы государства.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего, энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, наши ответы на это есть и будут, но главное – это стабильность системы. Были доклады о нашем производстве дронов: качество дронов, количественные показатели. Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, и в частности, дальнобойного оружия", – отметил Зеленский.

Президент также заслушал доклад военных. "Фронт, обеспечение наших сил. Больше всего внимания – Донетчине, Харьковщине, Запорожью", – сказал он.

Отдельно Зеленский обратил внимание на ситуацию в других регионах: Постоянные российские удары по Херсону. Жесткие активные действия продолжаются и в приграничных Сумах. Благодарен каждому нашему подразделению за стойкость и уничтожение оккупанта".

По итогам недели президент отметил ряд воинских частей: воинов 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 5-ю отдельную штурмовую, 14-ю бригаду оперативного назначения, а также 1-й, 13-й, 32-й отдельные штурмовые полки. "Спасибо каждому – каждому подразделению", – подчеркнул глава государства.

