logo

BTC/USD

112052

ETH/USD

4290.52

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский предупредил украинцев: РФ бьет по энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский предупредил украинцев: РФ бьет по энергетике

Зеленский заслушал доклады военных

8 сентября 2025, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, главной темой которого стали технологические вопросы. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на социальные сети главы государства.

Зеленский предупредил украинцев: РФ бьет по энергетике

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего, энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, наши ответы на это есть и будут, но главное – это стабильность системы. Были доклады о нашем производстве дронов: качество дронов, количественные показатели. Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, и в частности, дальнобойного оружия", – отметил Зеленский.

Президент также заслушал доклад военных. "Фронт, обеспечение наших сил. Больше всего внимания – Донетчине, Харьковщине, Запорожью", – сказал он.

Отдельно Зеленский обратил внимание на ситуацию в других регионах: Постоянные российские удары по Херсону. Жесткие активные действия продолжаются и в приграничных Сумах. Благодарен каждому нашему подразделению за стойкость и уничтожение оккупанта".

По итогам недели президент отметил ряд воинских частей: воинов 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 5-ю отдельную штурмовую, 14-ю бригаду оперативного назначения, а также 1-й, 13-й, 32-й отдельные штурмовые полки. "Спасибо каждому – каждому подразделению", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский признал новую победу Путина . Российский диктатор Владимир Путин, встретившись с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, добился того, чего хотел. Об этом в интервью на канале ABC News высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел... Знаете, он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов... И я думаю, что Путин это получил. И это жаль", — сказал украинский лидер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости