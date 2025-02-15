Зеленский предупредил о последствия прекращения военной поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США – как сейчас, так и после завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью программе Meet the Press на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он подчеркнул, что не хочет даже представлять сценарий, при котором Украина останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.

"Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", – отметил президент.

Зеленский также выразил обеспокоенность, что в случае прекращения военной помощи со стороны США Украина останется уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.

Кроме того, украинский лидер предостерег, что российский президент Владимир Путин не стремится закончить войну, а хочет лишь временного прекращения огня, чтобы перегруппировать свои войска и снять международные санкции.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", – высказался Зеленский.

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