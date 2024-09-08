Зеленский представит план победы в войне кандидатам на пост президента США

Во время вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности представить развернутый план действий для победы в войне действующему президенту США Джо Байдену и главным кандидатам на его пост — Камале Харрис и Дональду Трампу.

Украина представит комплексный план победы в войне

На этой неделе состоялись значимые переговоры в рамках международного форума "Рамштайн" и последующих встреч в Италии. Президент Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Обсуждение касалось не только текущих военных потребностей Украины, но и стратегического взаимодействия на перспективу.

По словам Зеленского, Украина и ее союзники координируют усилия для реализации новых договоренностей, включая производство оружия, дронов и ракет на украинской территории. Финансирование этих проектов также обсуждалось с ведущими политическими фигурами США.

Одной из ключевых тем стало усиление системы ПВО Украины, которое остается приоритетом в условиях продолжающегося конфликта. Президент подчеркнул, что мир должен принять решительные шаги для достижения поражения России, указывая на важность дальнобойной артиллерии и других стратегических решений.

В заключение своего обращения Зеленский выразил благодарность всем мировым лидерам за их непоколебимую поддержку Украины. Он подчеркнул, что встречи на высшем уровне, включая предстоящую презентацию плана победы американским лидерам, играют критическую роль в формировании международной политики в отношении Украины.

"Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность — одно из таких ключевых, стратегических решений. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров", — сказал глава государства.