Зеленский предложил Польше помощь в сбитии дронов, но есть нюанс

Президент Владимир Зеленский пообещал Варшаве помощь в сбитии российских дронов, залетающих на их территорию. Красивый жест, подчеркивающий, что по беспилотникам Украина впереди всей планеты, во что наш президент искренне верит. Об этом рассказывает аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что все бы не было так плохо, если бы не несколько нюансов. Так, в частности, широко разрекламированные украинские дроны-перехватчики не являются эффективным оружием против "шахедов". Потому что по цене они сопоставимы с "шахедами", а для сбития одного вражеского беспилотника нужно не один и не два, а гораздо больше перехватчиков.

"Соответственно, прошедшая в нашей прессе ирония над Польшей сбивали российские "шахеды" с американских самолетов ракетами АИМ-9Х и АИМ-120 стоимостью от 1,2 до 1,8 млн долларов, выглядит не очень кстати. Кроме того, до сих пор официально не опровергнуты заявления о том, что на украинских складах накопилось много беспилотников, которые ВСУ не хочет получать. Потому что они некачественны – не выдерживают враждебного РЭБа, имеют сложности со связью, не летают на заявленную дальность и так далее. Особые проблемы с дронами на оптоволокне, поэтому в боевых частях вынуждены создавать мастерские по доработке дронов, выпускаемые поставщиками, в частности, перематывать катушки с кабелем", – рассказал политтехнолог.

По его мнению, все это связано с тем, что определенная часть поставщиков, близкая к власти, занимается только зарабатыванием денег, а в производстве оружия до сих пор не создан надежный объективный контроль качества продукции.

Александр Кочетков отмечает, что ситуация, конечно, нуждается в расследовании, но, если факт подтвердятся, то удивление это не вызовет, потому что все помнят производство некачественных разрывающихся при выстреле минометов, а также мин, которые не взрываются при падении. Проблемы с поставкой некачественного питания и обмундирования в ВСУ по завышенным ценам тоже известны.

"Во власти продолжаются разговоры о разрешении для наших производителей продавать избыточное оружие за границу, дроны, в первую очередь. Это некачественную продукцию собираются продавать? Тогда это вызовет очень нежелательные международные скандалы. А если качественную, то ее самим катастрофически не хватает", – отметил аналитик.

