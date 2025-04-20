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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда не перестает придумывать новые фейки о президенте Украины Владимире Зеленском. Уже были сообщения о якобы покупке платиновой шахты, выкупе через оффшорную компанию частного французского банка Milleis, покупке в Куршевеле гостиницы за 88 млн евро и покупке парадного лимузина Гитлера за 15 млн дол. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что вместо переговоров Москва транслирует "предательство" Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил, что российские пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что война будет продолжаться и дальше.
Россияне даже придумали "предательство" Зеленского. Сообщается, что канал "логика маркова" опубликовал сгенерированный нейросетью ролик о "герое Великой Отечественной войны Семене Зеленском, чей внук Владимир — предатель, союзник фашистов, прославляющий главного украинского фашиста Бандеру".
Напомним, что Марьяна Безуглая, как писал портал "Комментарии", объяснила, почему Россия требует отстранения Зеленского.
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