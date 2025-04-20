Зеленский предал родных: что известно

Российская пропаганда не перестает придумывать новые фейки о президенте Украины Владимире Зеленском. Уже были сообщения о якобы покупке платиновой шахты, выкупе через оффшорную компанию частного французского банка Milleis, покупке в Куршевеле гостиницы за 88 млн евро и покупке парадного лимузина Гитлера за 15 млн дол. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что вместо переговоров Москва транслирует "предательство" Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил, что российские пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что война будет продолжаться и дальше.

"И подтверждений действиям российской пропаганды множество. Даже официальная Москва постоянно настаивает, что помимо "новых территорий" ее главным требованием относительно "мирного соглашения" остается также "изменение неонацистского режима в Киеве во главе с Зеленским", — говорится в сообщении Центра.

Россияне даже придумали "предательство" Зеленского. Сообщается, что канал "логика маркова" опубликовал сгенерированный нейросетью ролик о "герое Великой Отечественной войны Семене Зеленском, чей внук Владимир — предатель, союзник фашистов, прославляющий главного украинского фашиста Бандеру".

"Хотя на самом деле историю о Семене Зеленском в контексте его "внука-предателя" российская пропаганда использует чуть ли не с начала президентства Зеленского", — отметили в Центре.

Напомним, что Марьяна Безуглая, как писал портал "Комментарии", объяснила, почему Россия требует отстранения Зеленского.



