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Зеленский предал и подвел украинцев: за что критикуют президента в США

Республиканка-конгрессвумен от штата Индиана Виктория Спартц раскритиковала решение Зеленского

сегодня, 19:39
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Кречмаровская Наталия

В Украине третий год идет полномасштабная война. Несмотря на героическое сопротивление украинских защитников и стойкость украинских властей, западные чиновники не одобряют решения президента Украины Владимира Зеленского. Действия украинских властей раскритиковала республиканка-конгрессвумен от штата Индиана Виктория Спартц в эфире CNN, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский предал и подвел украинцев: за что критикуют президента в США

Фото портал "Комментарии"

Она отметила, что Украина не была готова к войне и указала, что виновен в этом Владимир Зеленский.

“К сожалению, президент Зеленский подвел свой народ. Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провел мобилизацию, не подготовил военных. И он почти ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ, храбро погибающий за свободу. И это его ответственность”, — убеждена конгрессвумен.

Она отметила, что к нынешнему состоянию войны Украины причастен и Байден. “Я очень критично отношусь к нему. Он не давил на Зеленского достаточно. Но в конце концов Байдена судят американцы, а Зеленского — украинцы. Зеленский изменил и подвел украинский народ, не обеспечив победу в этой войне, не ведя ее к победе. Очень тяжело, когда у вас есть лидеры, не стремящиеся выиграть войну… ”, — отметила Виктория Спартц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США значительно "подыграли" Путину, запретив Украине использовать американское оружие для ударов вглубь РФ. Как оценивают решение Байдена американские эксперты, читайте подробнее по ссылке.



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Источник: https://chas.cv.ua/posadov-priznachennya/163325-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8.html
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