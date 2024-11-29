В Украине третий год идет полномасштабная война. Несмотря на героическое сопротивление украинских защитников и стойкость украинских властей, западные чиновники не одобряют решения президента Украины Владимира Зеленского. Действия украинских властей раскритиковала республиканка-конгрессвумен от штата Индиана Виктория Спартц в эфире CNN, сообщает портал "Комментарии".

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Она отметила, что Украина не была готова к войне и указала, что виновен в этом Владимир Зеленский.

“К сожалению, президент Зеленский подвел свой народ. Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провел мобилизацию, не подготовил военных. И он почти ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ, храбро погибающий за свободу. И это его ответственность”, — убеждена конгрессвумен.

Она отметила, что к нынешнему состоянию войны Украины причастен и Байден. “Я очень критично отношусь к нему. Он не давил на Зеленского достаточно. Но в конце концов Байдена судят американцы, а Зеленского — украинцы. Зеленский изменил и подвел украинский народ, не обеспечив победу в этой войне, не ведя ее к победе. Очень тяжело, когда у вас есть лидеры, не стремящиеся выиграть войну… ”, — отметила Виктория Спартц.

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