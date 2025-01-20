Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией: что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность 47-го президента США, отметив, что политика "Мир через силу" может стать основой для продолжительного мира. Об этом Зеленский сообщил в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter).

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Приветствую Президента Трампа и американский народ с инаугурацией. Это день перемен и день надежды на решение многих глобальных вызовов", — отметил Зеленский.

Глава украинского государства выразил уверенность, что решительность Трампа и его политический курс создают возможности для укрепления лидерской позиции США на международной арене и достижения справедливого и продолжительного мира, что является ключевой задачей.

"Сегодня определяется будущее нашего столетия. Демократии мира должны действовать сообща, чтобы сделать эту эпоху временем успеха, а не поражения перед теми, кто стремится уничтожить наши ценности", — подчеркнул Зеленский.

В завершении своего заявления президент Украины пожелал Дональду Трампу успехов в новой роли и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.

"Желаем Вам успеха, Президент Трамп! Мы надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы сильнее и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для мира и наших двух стран", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин поздравил Трампа. Российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Также Путин сообщил, что готов завершить войну на Украине и назвал условия. Путин также отметил, что Россия готова к диалогу с США по "украинскому конфликту".