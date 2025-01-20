logo

BTC/USD

103969.11

ETH/USD

3317.74

LTC/USD

120.07

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией: что сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией: что сказал

Владимир Зеленский обратился к Трампу в день его вступления в должность президента США

сегодня, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность 47-го президента США, отметив, что политика "Мир через силу" может стать основой для продолжительного мира. Об этом Зеленский сообщил в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter).

Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией: что сказал

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Приветствую Президента Трампа и американский народ с инаугурацией. Это день перемен и день надежды на решение многих глобальных вызовов", — отметил Зеленский.

Глава украинского государства выразил уверенность, что решительность Трампа и его политический курс создают возможности для укрепления лидерской позиции США на международной арене и достижения справедливого и продолжительного мира, что является ключевой задачей.

"Сегодня определяется будущее нашего столетия. Демократии мира должны действовать сообща, чтобы сделать эту эпоху временем успеха, а не поражения перед теми, кто стремится уничтожить наши ценности", — подчеркнул Зеленский.

В завершении своего заявления президент Украины пожелал Дональду Трампу успехов в новой роли и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.

"Желаем Вам успеха, Президент Трамп! Мы надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы сильнее и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для мира и наших двух стран", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин поздравил Трампа. Российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Также Путин сообщил, что готов завершить войну на Украине и назвал условия. Путин также отметил, что Россия готова к диалогу с США по "украинскому конфликту".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости