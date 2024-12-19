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Зеленский поставил Путина в сильную переговорную позицию: Украина получит «свои Курилы»

Зеленский подыграл кремлевскому диктатору в вопросе возвращения украинских территорий

сегодня, 17:57
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский в интервью французской печати заявил, что Украина не может отдать свои территории, потому что это запрещает Конституция Украины. Впрочем, он подчеркнул, что эти территории контролируются россиянами и Украина не имеет сил их отвоевать, поэтому рассчитывает на дипломатическое давление на кремлевского диктатора Владимира Путина

Зеленский поставил Путина в сильную переговорную позицию: Украина получит «свои Курилы»

Владимир Зеленский

Такое признание Зеленского подверг критике политолог Роман Пономаренко.

"Публичное признание собственной слабости сразу ставит Путина в сильную переговорную позицию. Также интересная отсылка на Конституцию. области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую и Крым. Поэтому, когда речь заходит о дипломатическом давлении, надо понимать, что россиянам отдать оккупированные территории так же, как и нам, запрещает их конституция. И любой российский лидер, который добровольно отдаст кому-то "русские земли", будет обречен на пожизненное клеймо "изменника государственных интересов" и может считаться политическим труппом", — говорит Пономаренко.

По его словам, в этом контексте можно упомянуть ситуацию с Курильскими островами. Несколько из них после Второй мировой войны имеют спорный статус – на них одновременно претендуют Россия и Япония. Последняя периодически инициирует переговоры по возвращению островов. РФ эти инициативы не только игнорирует – откровенно над ними издевается, подчеркнул эксперт.

"Из всего этого следует, что единственный путь возвращения наших оккупированных земель – но если верить президенту, сил для этого у нас нет. Соответственно, если в ближайшее время состоятся какие-то переговоры, о возможности которых много говорят, то вполне вероятным результатом станет то, что Украина получит свои "Курильские острова". Формально они будут нашими, фактически – оккупированными. В принципе, знакомая ситуация с 2014 года", – добавил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский назвал Путина старым фантазером из-за его мечты по поводу завершения войны в Украине.




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Источник: https://t.me/RomPonomarenko/1113
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