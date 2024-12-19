Зеленский поставил Путина в сильную переговорную позицию: Украина получит «свои Курилы»

Президент Владимир Зеленский в интервью французской печати заявил, что Украина не может отдать свои территории, потому что это запрещает Конституция Украины. Впрочем, он подчеркнул, что эти территории контролируются россиянами и Украина не имеет сил их отвоевать, поэтому рассчитывает на дипломатическое давление на кремлевского диктатора Владимира Путина

Владимир Зеленский

Такое признание Зеленского подверг критике политолог Роман Пономаренко.

"Публичное признание собственной слабости сразу ставит Путина в сильную переговорную позицию. Также интересная отсылка на Конституцию. области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую и Крым. Поэтому, когда речь заходит о дипломатическом давлении, надо понимать, что россиянам отдать оккупированные территории так же, как и нам, запрещает их конституция. И любой российский лидер, который добровольно отдаст кому-то "русские земли", будет обречен на пожизненное клеймо "изменника государственных интересов" и может считаться политическим труппом", — говорит Пономаренко.

По его словам, в этом контексте можно упомянуть ситуацию с Курильскими островами. Несколько из них после Второй мировой войны имеют спорный статус – на них одновременно претендуют Россия и Япония. Последняя периодически инициирует переговоры по возвращению островов. РФ эти инициативы не только игнорирует – откровенно над ними издевается, подчеркнул эксперт.

"Из всего этого следует, что единственный путь возвращения наших оккупированных земель – но если верить президенту, сил для этого у нас нет. Соответственно, если в ближайшее время состоятся какие-то переговоры, о возможности которых много говорят, то вполне вероятным результатом станет то, что Украина получит свои "Курильские острова". Формально они будут нашими, фактически – оккупированными. В принципе, знакомая ситуация с 2014 года", – добавил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский назвал Путина старым фантазером из-за его мечты по поводу завершения войны в Украине.



