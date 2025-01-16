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Зеленский поставил Фицо крайне неудобный вопрос о Путине

Владимир Зеленский объяснил действия российского диктатора Владимира Путина через покушение на Роберта Фицо.

сегодня, 12:25
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и объяснил войну в Украине и действия Путина на примере покушения, когда едва не убили словацкого лидера.

Зеленский поставил Фицо крайне неудобный вопрос о Путине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью польским СМИ рассказал о разговоре с Робертом Фицо и объяснил, какое должно быть отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы сидели среди всех лидеров ЕС и он мне сказал, что "здесь еще нужно понять, где есть зло, а где его нет". Я сказал, что мы не можем простить убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему вы не простили нападающего? Почему вы задержали человека, который в вас стрелял?", – сказал Зеленский.

Далее президент продолжил речь и напомнил словацкому лидеру, что после покушения на него он и другие лидеры мира осудили такие действия, ведь "стрелять в людей — это преступление".

"Путин делает то же, он стреляет в других", — объяснил Зеленский.

Напомним, что 15 мая 2024 года в Словакии произошло покушение на Роберта Фицо. После выстрелов в живот политику, его доставили в больницу, где Фицо некоторое время находился в критическом состоянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Фицо истерически отреагировал на школьника, не пожавшего руку президенту Словакии из-за Украины. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявления Фицо и объяснил, с кого нужно последовать примеру премьера Словакии.

Также "Комментарии" писали о том, как Фицо пригрозил оставить Украину без света и упрекнул Зеленского из-за отказа разрешить транзит российского газа.



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