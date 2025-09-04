Зеленский подвел первые итоги заседания "Коалиции желающих": о чем договорились

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский подвел первые итоги заседания "Коалиции желающих", в котором приняло участие более 30 государств. Лидеры стран встретились как офлайн, так и в онлайн-формате, чтобы обсудить дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины и обеспечению долговременной безопасности в условиях войны с Россией.
Заседание "Коалиции желающих". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
По словам Зеленского, все участники "Коалиции желающих" продемонстрировали единство в стремлении достичь надежного мира и ввести комплексные гарантии безопасности. Обсуждались вопросы защиты на земле, море, воздухе и киберпространстве.
Зеленский подчеркнул, что Россия пытается затянуть переговорный процесс и продолжает войну. Как следствие, международное сообщество должно действовать более жестко. По его словам, сейчас Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против Москвы. Свои санкционные инициативы разрабатывает Япония.
