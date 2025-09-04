Зеленский подвел первые итоги заседания "Коалиции желающих": о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский подвел первые итоги заседания "Коалиции желающих", в котором приняло участие более 30 государств. Лидеры стран встретились как офлайн, так и в онлайн-формате, чтобы обсудить дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины и обеспечению долговременной безопасности в условиях войны с Россией.

Заседание "Коалиции желающих". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, все участники "Коалиции желающих" продемонстрировали единство в стремлении достичь надежного мира и ввести комплексные гарантии безопасности. Обсуждались вопросы защиты на земле, море, воздухе и киберпространстве.

"Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия", — говорится в заявлении президента.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается затянуть переговорный процесс и продолжает войну. Как следствие, международное сообщество должно действовать более жестко. По его словам, сейчас Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против Москвы. Свои санкционные инициативы разрабатывает Япония.

"Благодарю всех за эту важную работу, за поддержку нашего народа и готовность и дальше быть вместе с Украиной и помогать нам в защите жизни. Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны", — сообщил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Коалиция желающих" приняла для Украины важное решение.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали три главных условия России для окончания войны.