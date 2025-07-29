Зеленский подписал новый закон о защите военных: какие новые правила выплат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий социальные гарантии для военнослужащих и их семей во время военного положения. Документ предусматривает ряд важных изменений, в частности введение единовременного денежного пособия в размере 15 миллионов гривен семьям погибших бойцов, находясь в плену.

Зеленский подписал новый закон

Речь идет о законопроекте №13168 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который уточняет механизмы начисления выплат при гибели, инвалидности или частичной потере трудоспособности без ее официального установления.

Согласно новым нормам:

• Семьи погибших в плену имеют право на единовременную денежную выплату в 15 млн гривен

• Помощь не предоставляется, если военный сдался в плен добровольно

• Выплаты также предусмотрены для военнослужащих с установленной инвалидностью или частичной потерей трудоспособности без предоставления статуса инвалида.

Кроме того, закон продлил срок, в рамках которого можно получить компенсацию в случае ранения, контузии или заболевания, которые привели к частичной потере трудоспособности: вместо трех месяцев на это теперь предусмотрено до одного года. Эта норма распространяется как на действующих военных, так и на тех, кто уже уволен со службы.

Также упрощена процедура пересмотра размера выплат в случаях, когда изменилась группа инвалидности военнослужащего.

Целью новшества является обеспечить большую социальную защиту тем, кто пострадал в результате войны, а также усилить поддержку для семей погибших героев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эстония обвинила Россию в нарушении ее морской границы и официально выразила дипломатический протест. Как сообщило МИД Эстонии, 26 июля российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды страны вблизи острова Вайндлоо. Судно находилось в эстонской морской зоне около одной минуты, что, по словам Таллинна, является прямым нарушением суверенитета государства.