Зеленский подписал новый закон о защите военных: какие новые правила выплат

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Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий социальные гарантии для военнослужащих и их семей во время военного положения. Документ предусматривает ряд важных изменений, в частности введение единовременного денежного пособия в размере 15 миллионов гривен семьям погибших бойцов, находясь в плену.
Зеленский подписал новый закон
Речь идет о законопроекте №13168 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который уточняет механизмы начисления выплат при гибели, инвалидности или частичной потере трудоспособности без ее официального установления.
Согласно новым нормам:
• Семьи погибших в плену имеют право на единовременную денежную выплату в 15 млн гривен
• Помощь не предоставляется, если военный сдался в плен добровольно
• Выплаты также предусмотрены для военнослужащих с установленной инвалидностью или частичной потерей трудоспособности без предоставления статуса инвалида.
Кроме того, закон продлил срок, в рамках которого можно получить компенсацию в случае ранения, контузии или заболевания, которые привели к частичной потере трудоспособности: вместо трех месяцев на это теперь предусмотрено до одного года. Эта норма распространяется как на действующих военных, так и на тех, кто уже уволен со службы.
Также упрощена процедура пересмотра размера выплат в случаях, когда изменилась группа инвалидности военнослужащего.
Целью новшества является обеспечить большую социальную защиту тем, кто пострадал в результате войны, а также усилить поддержку для семей погибших героев.