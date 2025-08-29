Рубрики
Недилько Ксения
Глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя предложение некоторых европейских лидеров по созданию "буферной зоны", протяженностью 40 километров, между российскими и украинскими войсками в рамках мирных договоренностей, заявил, что такая зона уже существует.
Зеленский подчеркнул, что может сделать Россия для расширения «буферной зоны»
Владимир Зеленский также отметил, что такая буферная зона может стать еще шире. Всё зависит от России.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что буферная зона может стать одним из нескольких предложений, обсуждаемых военными и гражданскими чиновниками для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Если раньше Кремль озвучивал подобные инициативы, то теперь и европейские лидеры стали рассматривать возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом пишет рейтинговое издание Politico, ссылаясь на пятерых европейских дипломатов.
Авторы публикации отмечают, что буферная зона может стать одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единого взгляда на глубину такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках.