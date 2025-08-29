Глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя предложение некоторых европейских лидеров по созданию "буферной зоны", протяженностью 40 километров, между российскими и украинскими войсками в рамках мирных договоренностей, заявил, что такая зона уже существует.

Зеленский подчеркнул, что может сделать Россия для расширения «буферной зоны»

"Те, кто не понимает, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о ста километрах. Это совсем другая история. Сегодня тяжелое оружие и так у нас находится 10+ километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", она уже существует. Ничего не нужно затягивать время, не нужно вестись на всякие пункты, дополнительные условия от России, или еще от каких-либо фантазеров", – подчеркнул президент во время брифинга по гарантиям безопасности и поддержки от США.

Владимир Зеленский также отметил, что такая буферная зона может стать еще шире. Всё зависит от России.

" Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от нас, они могут отойти вглубь оккупированных территорий Украины, которые они оккупировали, и там располагаться", – отметил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что буферная зона может стать одним из нескольких предложений, обсуждаемых военными и гражданскими чиновниками для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Если раньше Кремль озвучивал подобные инициативы, то теперь и европейские лидеры стали рассматривать возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом пишет рейтинговое издание Politico, ссылаясь на пятерых европейских дипломатов.

Авторы публикации отмечают, что буферная зона может стать одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единого взгляда на глубину такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках.