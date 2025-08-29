logo

Зеленский подчеркнул, что может сделать Россия для расширения «буферной зоны»
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подчеркнул, что может сделать Россия для расширения «буферной зоны»

Президент подчеркнул, что «буферную зону» предлагают те, кто технологически далек от условий ведения войны

29 августа 2025, 15:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя предложение некоторых европейских лидеров по созданию "буферной зоны", протяженностью 40 километров, между российскими и украинскими войсками в рамках мирных договоренностей, заявил, что такая зона уже существует.

"Те, кто не понимает, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о ста километрах. Это совсем другая история. Сегодня тяжелое оружие и так у нас находится 10+ километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", она уже существует. Ничего не нужно затягивать время, не нужно вестись на всякие пункты, дополнительные условия от России, или еще от каких-либо фантазеров", – подчеркнул президент во время брифинга по гарантиям безопасности и поддержки от США.

Владимир Зеленский также отметил, что такая буферная зона может стать еще шире. Всё зависит от России.

"Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от нас, они могут отойти вглубь оккупированных территорий Украины, которые они оккупировали, и там располагаться", – отметил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что буферная зона может стать одним из нескольких предложений, обсуждаемых военными и гражданскими чиновниками для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Если раньше Кремль озвучивал подобные инициативы, то теперь и европейские лидеры стали рассматривать возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом пишет рейтинговое издание Politico, ссылаясь на пятерых европейских дипломатов.

Авторы публикации отмечают, что буферная зона может стать одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единого взгляда на глубину такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках.



