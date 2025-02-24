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Зеленский передал Трампу важный документ: как это может повлиять на прекращение войны

Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ

24 февраля 2025, 12:10
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что мир невозможно достичь за один день. Он подчеркнул важность четких гарантий безопасности.

Зеленский передал Трампу важный документ: как это может повлиять на прекращение войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что мир нельзя установить за один день или даже за один час. Такую реальность украинский лидер описал во время пленарного заседания, подчеркнув, что процесс достижения мира является долговременным и сложным.

Украинский лидер рассказал, что, когда спецпосланник Трампа, генерал Кит Келлог был в Украине, он передал ему и президенту США Дональду Трампу документ с перечнем всех режимов прекращения огня, которые Россия сломала, с указанием конкретных дат.

"Мир может быть следствием взвешенной дипломатии и четких гарантий безопасности", — подчеркнул глава украинского государства. 

Читайте также на портале "Комментарии" — глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, относительно выборов в Украине содержат в себе российские нарративы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. Причиной этого являются "проблемные вопросы" в проекте соглашения. Об этом сообщает "Sky News".

Источник издания отмечает, что соглашение "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять". 

"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины", — сказал собеседник Sky News.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OUxYg5X4VhQ
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