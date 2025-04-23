Совершенно верная позиция США: Зеленский сделал заявление о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что первоочередное предложение США в начале марта было "совершенно верным". По словам президента, Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский озвучил позицию Украины по прекращению огня.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таково было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года", — сказал президент.

Зеленский считает, что этого можно добиться, однако только в том случае, когда на это пойдет Россия. В качестве примера президент напомнил "пасхальное перемирие" Путина, которое хоть и было с постоянными нарушениями со стороны российской армии, однако интенсивность боев уменьшилась.

"На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина согласна на немедленное прекращение огня по гражданским объектам. По словам Зеленского, Украина готова ко всем форматам переговоров, которые могут установить режим тишины, а затем мир в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ждет ответа Путина относительно предложения прекратить удары по гражданским объектам. Как объясняет президент, российский диктатор одним указом может приостановить боевые действия.

Также "Комментарии" писали, что Путин отреагировал на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам.







