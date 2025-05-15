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Зеленский озвучил очень четкое сообщение Путину

Владимир Зеленский заявил, что он уже в Турции и ждет Путина.

сегодня, 14:35
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где планировал встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время приезда Зеленский заявил, что направил "четкое сообщение" Путину.

Зеленский озвучил очень четкое сообщение Путину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, направляясь на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, получил вопрос от журналистов. Президента Украины спросили, есть ли у него какое-либо сообщение для российского диктатора Владимира Путина.

"Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение", – коротко ответил Зеленский.

Ранее в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной и отметили возможность встретиться 15 мая в Стамбуле. Зеленский принял предложение, отметив, что приедет в Турцию в указанную дату и будет говорить с человеком, который принимает решение в России – с Путиным.

Москва долго не объявляла, кто поедет в Турцию, однако впоследствии опубликовала список дипломатов низшего звена. Также в Кремле заявили, что Путин не будет присутствовать на возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президент США Дональда Трампа на отказ Путина приехать в Турцию для встречи с Зеленским, как ранее этого требовал американский лидер.

Также "Комментарии" писали о том, что переговоры в Стамбуле складываются так, как планировал в своем сценарии Путин. Как указывает народный депутат Ярослав Железняк, Украина пошла на значительные уступки, согласившись на прямые переговоры с Россией в Турции, тогда как в Кремле получили то, что хотели: прямые переговоры, без режима прекращения огня, без Путина и предварительных условий.



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