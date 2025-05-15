Зеленский озвучил очень четкое сообщение Путину

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где планировал встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время приезда Зеленский заявил, что направил "четкое сообщение" Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, направляясь на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, получил вопрос от журналистов. Президента Украины спросили, есть ли у него какое-либо сообщение для российского диктатора Владимира Путина.

"Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение", – коротко ответил Зеленский.

Ранее в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной и отметили возможность встретиться 15 мая в Стамбуле. Зеленский принял предложение, отметив, что приедет в Турцию в указанную дату и будет говорить с человеком, который принимает решение в России – с Путиным.

Москва долго не объявляла, кто поедет в Турцию, однако впоследствии опубликовала список дипломатов низшего звена. Также в Кремле заявили, что Путин не будет присутствовать на возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президент США Дональда Трампа на отказ Путина приехать в Турцию для встречи с Зеленским, как ранее этого требовал американский лидер.

Также "Комментарии" писали о том, что переговоры в Стамбуле складываются так, как планировал в своем сценарии Путин. Как указывает народный депутат Ярослав Железняк, Украина пошла на значительные уступки, согласившись на прямые переговоры с Россией в Турции, тогда как в Кремле получили то, что хотели: прямые переговоры, без режима прекращения огня, без Путина и предварительных условий.