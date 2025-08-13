Зеленский озвучил новые потери ВСУ: сколько погибших за день

Рубрики
Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время соотношение потерь личного состава Украины на войне против России составляет 1 к 3 в пользу ВСУ. В качестве примера президент озвучил и сравнил потери Украины и России в один конкретный день.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о потерях Украины. Для этого президент привел пример потерь за один день. По словам президента, россияне потеряли около тысячи человек, в том числе половина была убита, тогда как потери Украины втрое ниже. Кроме того, значительно меньше соотношения погибших и раненых.
Таким образом, из слов президента следует, что если считать потери только погибшими, то потери Украины за один конкретный день были почти в 30 раз меньше, однако без учета пропавших без вести.
Также Зеленский рассказал, что, несмотря на преимущество в соотношении потерь личного состава 1 к 3, Россия имеет преимущество в артиллерии – 1 к 2,4. Однако Украина лучше в применении дронов и может эти показатели еще увеличить.
Согласно данным Генштаба ВСУ, у России более 1,062 млн потерь личного состава.
