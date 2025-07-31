Зеленский озвучил крайне серьезное заявление о России: призывал изменить

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с призывом способствовать изменению политического режима в России — государству-агрессору, которое не прекратит дестабилизационных действий даже после завершения войны против Украины, пишет The Guardian,

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"Если режим у РФ останется неизменным, то даже после завершения войны Москва продолжит дестабилизировать соседние государства", — предупредил Зеленский.

Во время своего выступления на международной конференции "Хельсинки 50", посвященной 50-летию Хельсинкских соглашений, глава Украинского государства подчеркнул, что нынешнее российское руководство "ментально застряло в другом веке — в эпохе жестокости, пренебрежения правами человека и равенством". Он подчеркнул, что "такие идеи и времена не должны возвращаться в Европу."

По словам президента, нынешнее политическое устройство РФ основывается на полном отрицании мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. "Это возражение стало фундаментом того режима, который мы видим сегодня в России", — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул: прекратить агрессию РФ возможно — для этого необходимо предпринять реальные шаги, в частности, усилить санкционное давление.

"Необходимо полностью остановить российскую военную машину, парализовать ее оборонную промышленность, перекрыть энергетические доходы и запустить все замороженные российские активы в работу в защиту от российской агрессии", — призвал он.

Зеленский также подчеркнул, что настал момент перейти от замораживания активов РФ к их полной конфискации.

"Эти ресурсы должны работать не на войну, а на установление мира", — подытожил он.

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