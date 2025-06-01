Зеленский озвучил ключевые вопросы на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. По его словам, это прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что главой делегации на переговорах в Стамбуле будет министр обороны Рустем Умеров. Он также возглавлял украинских дипломатов в ходе прошлых переговоров с Россией в Турции.

"Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", — сообщил президент.

По словам Зеленского, у Украины будут три ключевых вопроса к России во время переговоров в Турции:

- полное и безусловное прекращение огня;

— освобождение пленных;

— возвращение похищенных детей.

Также Зеленский заметил, что для окончательного окончания войны нужно провести встречу на самом высоком уровне. По словам президента, только лидеры стран могут полностью решить все ключевые моменты в ходе переговоров.

"И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия до сих пор не предоставила свой "меморандум" по шагам для окончания войны к переговорам с Украиной в Стамбуле. По его словам, Украина получает от России другие "сигналы" – желание Кремля продолжать войну.