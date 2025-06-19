Зеленский ответил Путину о встрече

Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным И отметил, что лучше закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я готов встречаться в любом формате, в том числе с Путиным, хоть он и пересидел конституционные полномочия на три срока", - Зеленский в вечернем обращении

Также президент подчеркнул, что войну "желательно окончить" в этом сроке президента США Трампа.

Стоит отметить, что каденция Трампа истекает 20 января 2029 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выставил условия личной встречи с Зеленским . Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вновь подверг сомнению легитимность его полномочий.

Об этом он сказал под общение с представителями СМИ. Он добавил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров.

"Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы не сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку",- сказал диктатор.

Он заявил, что ему неважно с кем встречаться.

В то же время Путин заявил, что вопрос состоит в том, кто уполномочен подписывать официальные документы. В этом контексте он снова повторил тезис о якобы нелегитимности действующего президента Украины. Он выразил мнение, что в Конституции Украины не предусмотрено продление президентских полномочий. По его убеждению, продление полномочий возможно только для Верховной Рады в случае введения военного положения.

Далее он пришел к выводу, что вся система государственной власти в Украине якобы нелегитимна. Мол, если президент утратил легитимность, то и все его назначения тоже не имеют силы.

В итоге он заявил, что в противном случае новое руководство Украины может отказаться от таких договоренностей: "Придет другая власть – и просто выбросит это все в помойку".

