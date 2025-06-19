Зеленский ответил Путину о встрече

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным И отметил, что лучше закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выставил условия личной встречи с Зеленским . Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вновь подверг сомнению легитимность его полномочий.Об этом он сказал под общение с представителями СМИ. Он добавил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров.
В то же время Путин заявил, что вопрос состоит в том, кто уполномочен подписывать официальные документы. В этом контексте он снова повторил тезис о якобы нелегитимности действующего президента Украины. Он выразил мнение, что в Конституции Украины не предусмотрено продление президентских полномочий. По его убеждению, продление полномочий возможно только для Верховной Рады в случае введения военного положения.
Далее он пришел к выводу, что вся система государственной власти в Украине якобы нелегитимна. Мол, если президент утратил легитимность, то и все его назначения тоже не имеют силы.
В итоге он заявил, что в противном случае новое руководство Украины может отказаться от таких договоренностей: "Придет другая власть – и просто выбросит это все в помойку".
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