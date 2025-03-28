Зеленский ответил, признает ли Украина военную помощь США долгом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым. По его словам, этот документ "полностью отличается от прежнего рамочного документа".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время пресс-конференции Зеленский также отметил, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", – заявил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что министр обороны Рустем Умеров отправится в США, чтобы представить доказательства того, что Россия нарушает договоренности о прекращении огня.

По словам Зеленского, страны-партнеры также расширили доступ Украины к разведданным, военным складам и предоставили новые лицензии на системы ПВО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил договоренности с международными партнерами, которые были достигнуты на встрече "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, договорились продолжать оказывать давление на Россию.

Владимир Зеленский заявил, что Европа способна себя самостоятельно защищать. По словам президента, Украина с партнерами продолжит работу над гарантиями безопасности как для Киева, так и других стран.

"Укрепление Украины, давление на Россию ради мира, согласование общих шагов безопасности — именно эти темы были главными на встрече в Париже европейских лидеров. Европа точно умеет себя защищать, и мы вместе работаем, чтобы гарантировать нашему государству и всем европейским народам больше безопасности", — заявил Зеленский.



