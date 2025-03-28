logo

BTC/USD

82515.55

ETH/USD

1844.00

LTC/USD

86.34

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский ответил, признает ли Украина военную помощь США долгом
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил, признает ли Украина военную помощь США долгом

Партнеры расширили доступ к разведданным, военным складам и выдали новые лицензии на системы ПВО

28 марта 2025, 20:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым. По его словам, этот документ "полностью отличается от прежнего рамочного документа".

Зеленский ответил, признает ли Украина военную помощь США долгом

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время пресс-конференции Зеленский также отметил, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", – заявил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что министр обороны Рустем Умеров отправится в США, чтобы представить доказательства того, что Россия нарушает договоренности о прекращении огня.

По словам Зеленского, страны-партнеры также расширили доступ Украины к разведданным, военным складам и предоставили новые лицензии на системы ПВО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил договоренности с международными партнерами, которые были достигнуты на встрече "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, договорились продолжать оказывать давление на Россию.

Владимир Зеленский заявил, что Европа способна себя самостоятельно защищать. По словам президента, Украина с партнерами продолжит работу над гарантиями безопасности как для Киева, так и других стран.

"Укрепление Украины, давление на Россию ради мира, согласование общих шагов безопасности — именно эти темы были главными на встрече в Париже европейских лидеров. Европа точно умеет себя защищать, и мы вместе работаем, чтобы гарантировать нашему государству и всем европейским народам больше безопасности", — заявил Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/3_0SEJf4FWw
Теги:

Новости

Все новости