Зеленский ответил, при каких условиях вторжение России не повторится

Украина должна владеть оружием и мощной армией, чтобы сделать невозможным повторение российского вторжения. Остановить российского диктатора Владимира Путина можно только с помощью эффективных оборонительных возможностей.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент Украины Владимир Зеленский высказал это мнение в интервью, прозвучавшем в эфире телемарафона.

В ходе разговора Зеленскому задали вопрос о том, что необходимо для предотвращения повторного вторжения России в Украину.

"У вас должно быть соответствующее фактическое оружие, фактическая армия, фактический пакет дальнобойных возможностей, который остановит Путина. Остановит по факту. Или он будет знать, что у вас это есть, и это будет превентивно работать", — ответил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный американский дипломат объяснил, что действительно защитит Украину от агрессии РФ . Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина должна активно настаивать на скорейшем вступлении в НАТО. В интервью LIGA.net он подчеркнул, что членство в Альянсе является единственным эффективным средством для прекращения российской агрессии.

Волкер подчеркнул, что Украина должна добиваться немедленного вступления. По его мнению, это должно произойти сразу после прекращения боевых действий.

По мнению дипломата, сроки должны быть максимально короткими. "Я считаю, что мы должны сказать, как только будет прекращение огня, как только будет прекращение боевых действий — мы должны потом привести Украину в НАТО. Это необходимо для того, чтобы предотвратить новую агрессию", — добавил он.

Он также прокомментировал заявление Кита Келлога, избранного будущим специальным представителем новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России. Келлог утверждает, что Трамп может завершить войну в Украине через несколько месяцев. Волкер считает, что это может быть, беря во внимание ухудшение экономического положения России.

