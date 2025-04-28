Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии на 9 мая и назвал условие Украины

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на очередное "перемирие" Путина на 9 мая. Зато предложил прекратить огонь на 30 дней немедленно.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Он заявил, что огонь должен быть прекращен немедленно.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин объявил о новом "перемирии" на 9 мая . Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.Прессслужба Кремля сообщила, что Путин объявил о трехдневном "перемирии" по случаю Дня победы.
Таким образом, заявленное Путиным перемирие должно действовать с начала дня 8 мая и до конца дня 10 мая. Также в заявлении говорится, что Россия ожидает, что украинская сторона присоединится к "перемирию" ко Дню победы. Путин также объявлял 30-часовое "пасхальное перемирие". Однако, несмотря на обещания остановить все боевые действия на этот период, Украина зафиксировала почти три тысячи нарушений режима тишины со стороны армии РФ.
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