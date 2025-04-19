Зеленский ответил на предложение Путина о "пасхальном перемирии"

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Кречмаровская Наталия
Российский диктатор Владимир Путин объявил об установлении "пасхального перемирия" до 00:00 21 апреля. И призвал Украину принять такое же решение. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Зеленский также рассказал о ситуации на фронте.
Напомним, что украинское общество, как писал портал "Комментарии", всколыхнула информация о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не будет оказывать помощь Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Дональд Трамп не говорил, что не будет оказывать помощь Украине. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта информация манипулятивная. Что касается обстоятельств, при которых якобы Трамп сделал категорическое заявление, то, по данным аналитиков ЦПД, прямого отказа не последовало.
"Любые утверждения об измене Украины — не более чем спекуляции на фразе, вырванной из контекста", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
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