Зеленский ответил на предложение Путина о "пасхальном перемирии"

Российский диктатор Владимир Путин объявил об установлении "пасхального перемирия" до 00:00 21 апреля. И призвал Украину принять такое же решение. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Об очередной попытке Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать в защиту. "Шахеды" в нашем небе — это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизни людей”, — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также рассказал о ситуации на фронте.

"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что украинское общество, как писал портал "Комментарии", всколыхнула информация о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не будет оказывать помощь Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Дональд Трамп не говорил, что не будет оказывать помощь Украине. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта информация манипулятивная. Что касается обстоятельств, при которых якобы Трамп сделал категорическое заявление, то, по данным аналитиков ЦПД, прямого отказа не последовало.

"Любые утверждения об измене Украины — не более чем спекуляции на фразе, вырванной из контекста", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.