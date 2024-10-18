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Зеленский ответил, будет ли в Украине мобилизация с 18 лет

Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту

18 октября 2024, 21:05
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в Украине не планируется снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом он сообщил в эфире телемаратона "Единые новости".

Зеленский ответил, будет ли в Украине мобилизация с 18 лет

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам президента, хотя некоторые международные партнеры выражают желание снизить призывной возраст, Украина пока не видит необходимости таких изменений. Зеленский подчеркнул, что внедрение таких мер может быть опасным.

Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны", — отметил президент.

Он также добавил, что граждане младше 25 лет могут добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины на контрактной основе.

"У Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", — сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил, зачем Путину саммит БРИКС в Казани. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани станет для Владимира Путина попыткой показать, что Россия не находится в международной изоляции. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, транслируемым в рамках национального телемарафона.

По его словам, Путин постарается продвинуть на встрече БРИКС свою концепцию завершения войны. Он также добавил, что БРИКС Путин будет использовать не столько для развития экономических отношений, сколько для продвижения своего видения окончания войны. Президент Украины также отметил, что этот вопрос является одним из самых болезненных и вызывает много проблем.



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