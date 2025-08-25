Зеленский отреагировал на "значительные уступки" России для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемые уступки России, заключающиеся в том, что армия Путина обещает не захватывать всю территорию Украины, не являются настоящими уступками, приближающими окончание войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем прокомментировал информацию о "уступках" России.

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину – есть уступки. Я не считаю, что уступки есть то, что они предлагают нам выходить из территории, которые Россия не контролирует", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие предложения не выглядят уступками, а весь диалог о выходе украинских сил со своей территории противоречит международному праву.

"Я поделился своими мыслями и с президентом США, подробно поделился, и в присутствии, кстати, вице-президента он знает мой взгляд на все это", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC рассказал о "значительных уступках" России после встречи Путина и Трампа на Аляске. По его словам, Кремль согласился, что Украина будет иметь собственные территории после войны, а Россия не будет устанавливать марионеточный режим в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал новую причину, почему Путин не может встретиться с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо ответил Трампу по поводу территориальных уступок Украины.