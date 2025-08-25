logo

Зеленский отреагировал на "значительные уступки" России для окончания войны
НОВОСТИ

Зеленский отреагировал на "значительные уступки" России для окончания войны

Зеленский считает, что Россия не предлагала реальных уступок, приближающих конец войны.

25 августа 2025, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемые уступки России, заключающиеся в том, что армия Путина обещает не захватывать всю территорию Украины, не являются настоящими уступками, приближающими окончание войны.

Зеленский отреагировал на "значительные уступки" России для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем прокомментировал информацию о "уступках" России.

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину – есть уступки. Я не считаю, что уступки есть то, что они предлагают нам выходить из территории, которые Россия не контролирует", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие предложения не выглядят уступками, а весь диалог о выходе украинских сил со своей территории противоречит международному праву.

"Я поделился своими мыслями и с президентом США, подробно поделился, и в присутствии, кстати, вице-президента он знает мой взгляд на все это", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC рассказал о "значительных уступках" России после встречи Путина и Трампа на Аляске. По его словам, Кремль согласился, что Украина будет иметь собственные территории после войны, а Россия не будет устанавливать марионеточный режим в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал новую причину, почему Путин не может встретиться с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо ответил Трампу по поводу территориальных уступок Украины.



