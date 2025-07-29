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Зеленский отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении с Россией

Зеленский отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении с Россией: "Время действовать ради справедливого мира"

29 июля 2025, 01:22
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Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое заявление президента США Дональда Трампа по поводу установления дедлайна для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что внимание со стороны американского политика к теме прекращения войны важно именно сейчас — в момент, когда появляется шанс переломить ситуацию благодаря решительным действиям.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении с Россией

Зеленский прокомментировал действия Трампа

"Решимость и четкость в позиции Трампа появились в очень своевременный момент. Когда мир стоит на развилке, а Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и за международный порядок, поддержка лидеров, говорящих о мире, является ключевой", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что ценит фокус Трампа на вопросе сохранения человеческих жизней, а также его стремления остановить кровопролитие. По словам Зеленского, война, развязанная Россией, — это не просто региональный конфликт, а глобальный вызов, и только справедливый мир может быть конечной целью.

Он также отметил, что любые инициативы по миру должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины и добавил, что рассчитывает на дальнейшую активную роль США в урегулировании конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что платформа YouTube заблокировала для украинских пользователей ряд каналов, связанных с лицами, которые находятся под санкциями и распространяли пророссийские нарративы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).
Среди заблокированных — канал российской журналистки Юлии Латыниной, которая неоднократно транслировала тезисы, перекликающиеся с российской пропагандой. Также недоступны два YouTube-канала экснардепа Геннадия Балашова, который покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и ныне фигурирует в уголовном производстве.



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Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1949891019111014847
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