Зеленский отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении с Россией

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Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое заявление президента США Дональда Трампа по поводу установления дедлайна для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что внимание со стороны американского политика к теме прекращения войны важно именно сейчас — в момент, когда появляется шанс переломить ситуацию благодаря решительным действиям.
Зеленский прокомментировал действия Трампа
"Решимость и четкость в позиции Трампа появились в очень своевременный момент. Когда мир стоит на развилке, а Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и за международный порядок, поддержка лидеров, говорящих о мире, является ключевой", — заявил Зеленский.
Президент отметил, что ценит фокус Трампа на вопросе сохранения человеческих жизней, а также его стремления остановить кровопролитие. По словам Зеленского, война, развязанная Россией, — это не просто региональный конфликт, а глобальный вызов, и только справедливый мир может быть конечной целью.
Он также отметил, что любые инициативы по миру должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины и добавил, что рассчитывает на дальнейшую активную роль США в урегулировании конфликта.